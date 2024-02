L'avvocato Nicola Del Re nuovo direttore generale al Cosib

TERMOLI. In data odierna il Comitato Direttivo del Cosib ha adottato due delibere volte alla riorganizzazione della struttura interna, al fine di renderla ancor più efficiente e capace di affrontare le imminenti sfide che vedranno il territorio basso molisano impegnato in prima linea.

Nello specifico si è provveduto alla nomina di un nuovo direttore generale, individuato nella figura dell’avvocato Nicola Del Re, il quale andrà a sostituire l’avvocato Stefania Calabretta.

A tal proposito preme ringraziare quest’ultima per l’egregio lavoro svolto in questi anni, in cui ha saputo interpretare al meglio il suo ruolo, coadiuvando i vari presidenti succedutisi nel tempo.

L’avvocato Calabretta in virtù delle sue competenze e formazione, resterà assegnata alla funzione di dirigente del servizio amministrativo e legale, ed a cui vanno ad aggiungersi quelle relative alla zona franco doganale ed ai fondi del Pnrr.

Tale decisione scaturisce anche dalla consapevolezza che ruoli apicali, quali quello di direttore generale, anche all’interno di un ente pubblico economico, è opportuno che siano a termine e, quindi, soggetti a rotazione ordinaria.

Il nuovo direttore generale resterà in carica sino alla scadenza dell’attuale comitato direttivo e, cioè, sino al giugno 2028.

A lui va il nostro augurio di buon lavoro, nella certezza che le sue competenze acquisite sia presso aziende private che in ambito professionale e, precipuamente, nel settore giuslavoristico, siano foriere di ulteriori successi che si porranno nel solco di quelli già conseguiti negli ultimi anni e che renderanno il consorzio industriale ancor più solido e attrattivo.