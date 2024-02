Lavori fermi sul viadotto del Liscione, Salvini avvia istruttoria con Anas

TERMOLI. I fondi per il viadotto Sente, su input del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, sono stati finanziati con l’art.1 comma 288 della Finanziaria: si tratta delle somme necessarie per l’inizio dei lavori di messa in sicurezza del Sente in modo da consentirne la riapertura. Gli uffici del dicastero di Porta Pia lo scorso 26 gennaio hanno inviato alla provincia di Isernia l’atto di convenzione che quest’ultima dovrà stipulare con Anas per iniziare finalmente i lavori.

Per quanto riguarda la Bifernina, è stata avviata con Anas un’istruttoria per verificare le inadempienze della ditta appaltatrice e sollecitare la stessa al pagamento dei lavoratori. La società concessionaria è stata anche invitata ad assumere tutte le decisioni opportune per la celere ripresa delle attività. Salvini conferma così la massima attenzione al Molise.