Un servizio civile attento al territorio

TERMOLI. L’Associazione InFormare è l’unico organismo regionale del Terzo Settore che risulta iscritto all’Albo degli enti di servizio civile universale - sezione Regione Molise - quale Ente titolare che comprende altri quindici Enti di accoglienza che sono per lo più Comuni ed associazioni del Terzo Settore di piccole dimensioni che altrimenti non avrebbero la possibilità di accogliere operatori volontari impegnati nei progetti di servizio civile universale.

Tale peculiarità risponde ad uno dei pilastri della “mission” associativa che è quella della diffusione del servizio civile attraverso un ampliamento della rete degli Enti associati, ma coinvolgendo soprattutto le piccole ma importanti realtà del territorio molisano. Una siffatta strategia negli anni si è rilevata vincente. Infatti i progetti che vengono proposti non sono elaborati in ciclostile, ma partono da un’attenta analisi dei bisogni del territorio da cui far scaturire concreti obiettivi raggiungibili nel breve e lungo termine con attività congruenti che si avvalgono delle risorse umane e tecniche delle sedi di attuazione e delle altre realtà pubbliche e/o associative che concorrono alla soluzione delle criticità rilevate.

Se a tutto si aggiunge uno staff di professionisti che da anni opera nel settore, si può facilmente comprendere come l’Associazione InFormare riesca a competere con i grandi colossi del settore (ARCI, Caritas Italiana, Legambiente, Croce Rossa Italiana, ecc.) che hanno risorse umane e strutture stabilmente impiegate nella progettazione e gestione del servizio civile.

L’Associazione InFormare ha la possibilità di avviare 76 operatori volontari da impiegare in dieci progetti di Servizio Civile Universale in varie sedi della Regione Molise (Guglionesi, Termoli, Campobasso, Petacciato, Campomarino, San Martino in Pensilis, Oratino, Ferrazzano, Mirabello Sannitico, Riccia, Carovilli e Boiano) previsti nel bando pubblicato con scadenza il prossimo 15 febbraio alle ore 14.00.

L’Associazione InFormare, quale Ente coprogrammante di un Programma di intervento di Servizio Civile Universale “PROGETTIAMO SOCIALE” con l’Ente Titolare Provincia di Foggia

permetterà ad Associazioni come “Amma” e “Valori in Corso”, alla Cooperativa “Progetto & Ricerca” e ai comuni di San Felice del Molise e San Giacomo degli Schiavoni di affrontare i problemi sociali legati agli anziani non autosufficienti, ai malati di Parkinson, ai soggetti dislessici e ai minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale.

Inoltre quale Ente Titolare di un Programma di intervento di Servizio Civile Universale “UN LAVORO DIGNITOSO PER I GIOVANI” permetterà agli enti di accoglienza “Associazione Arturo Giovannitti”, “Circolo MCL – Un Paese per giovani”, “OdV Ippocrates” e “Thor” di affrontare il problema della mancanza di lavoro per i giovani sempre più costretti di nuovo ad emigrare.

In questi anni grazie ai progetti proposti ed approvati a titolarità diretta l’Associazione InFormare è stata in grado di assicurare la gestione della ludoteca ospedaliera annessa al Reparto pediatrico del nosocomio termolese e dello Sportello Immigrati attivo nel comune di Guglionesi, negli anni divenuto un prezioso punto di ascolto per i numerosi migranti anche dei comuni viciniori alla ricerca di soluzioni per i loro problemi legati all’integrazione. Da segnalare sempre pressa una sede attuativa nel comune di Termoli l’attivazione di un progetto per la lotta alla ludopatia.

Tutti i nostri progetti prevedono la misura aggiuntiva di un periodo di tutoraggio negli ultimi tre mesi di durata del progetto finalizzata a fornire agli operatori volontari, attraverso un percorso di orientamento al lavoro, strumenti e informazioni utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale al termine del servizio civile e il rilascio della certificazione delle competenze ai sensi del d.lgs. 13/2013 dalla Università agli Studi della Basilicata.

E allora se “Scegli il servizio civile per te e per gli altri” hai tempo di decidere sino alle ore 14.00 del 15 febbraio ’24 consultando anche il sito https://assinformare.org dove trovare le opportunità sopra descritte.

Per ulteriori informazioni occorre scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: info@assinformare.org oppure telefonare al seguente numero di cellulare: 338.8581337.