Movimento per la Vita in aiuto delle giovani mamme

Giornata della vita: le primule per aiutare le giovani mamme, intervista a Nicoletta Dirella

TERMOLI. Giornata della vita, nelle chiese le primule per aiutare le giovani mamme.

Alle 11, nella chiesa di San Timoteo, don Benito Giorgetta ha celebrato una santa messa con un'omelia dedicata. A illustrarla è stata la presidente Nicoletta Dirella, intervistata da Nicola Mastrogiuseppe.

Inoltre, in molte chiese della diocesi di Termoli-Larino, si è rinnovato l'appuntamento. Con un piccolo contributo è possibile sostenere le attività del Movimento della Vita, un'associazione impegnata con amore su tutto il territorio per sostenere la vita, in tutte le sue forme, età e situazioni.

Un servizio fatto di amore e sensibilità che accompagna le giovani mamme, le gravidanze impreviste, le donne che hanno bisogno di aiuto e possono trovare persone pronte ad ascoltarle, le famiglie fragili. Quello delle primule, dunque, sarà un gesto concreto di amore per aiutare il Movimento per la vita, come un fiore che sboccia, come un bambino che non vede l'ora di nascere e scoprire il mondo. Scegliere sempre la vita, anche quando questo sembra difficile o si ha paura di essere lasciati soli prima di affrontare una gravidanza o possono sorgere dubbi e insicurezze, specie quando si è molto giovani. Una vita bella da amare, rispettare, custodire a ogni età, dal suo concepimento al termine naturale.

Inoltre, i volontari del Movimento animeranno il rosario per la vita, martedì 6 febbraio 2024, alle 18.30, al santuario della Madonna delle Grazie a Termoli.

L'associazione rientra nelle iniziative della Settimana per la vita e ringrazia di cuore la Pastorale diocesana della salute e il responsabile Giovanni Fabrizio, tutti i parroci e i volontari che hanno messo a disposizione le chiese e altri spazi per poter distribuire le piantine in vari comuni del Basso Molise così come avviene in tutta Italia. Per qualsiasi informazione e per richieste di aiuto è possibile contattare il numero del Movimento (che ha sede a Termoli) 349.3413357.

Galleria fotografica