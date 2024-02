Nasce l'App Molise Salute, «Servizi più celeri ai cittadini»

CAMPOBASSO. Nasce l'App Molise Salute. Lo rende noto il governatore Francesco Roberti.

«Com’è noto, nel processo di efficientamento del sistema sanitario regionale la digitalizzazione dei processi interviene in maniera significativa e risulta essere prontamente capace di offrire e garantire servizi più celeri ai cittadini molisani.

In quest’ottica, è stata ideata e realizzata la piattaforma Molise Salute, sia App che Web, potrà essere utilizzata da tutti gratuitamente e scaricando l'App direttamente sul proprio smartphone, dal Play Store o Apple Store, oppure tramite PC per la soluzione WEB all'indirizzo: https://cup-portal.regione.molise.it/ e quindi accedere mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)».

La nuova App e il correlato portale al cittadino saranno presentati in conferenza stampa domani, martedì 6 febbraio, alle ore 11, presso la “Sala Parlamentino” sita in via Genova, 11 in Campobasso.