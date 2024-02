«Sinergia vincente pubblico-privato alla Camera iperbarica del Vietri»

LARINO. Sono trascorsi già oltre tre mesi da quando la Camera iperbarica di Larino è tornata a operare, anche grazie alla sinergia messa in campo tra l’Asrem e il Responsible Research Hospital. Un post Facebook pubblicato dal dottor Giuseppe Aloisi mostra la soddisfazione per questa integrazione virtuosa al servizio della collettività. «Si lavora a pieno regime. Finalmente una collaborazione proficua tra privato e pubblico. Andare avanti così!».

In avvio della collaborazione, proprio il dirigente responsabile proveniente dal capoluogo, Gaetano Castellano aveva ringraziato proprio Aloisi per averlo illuminato sulla Camera Iperbarica di Larino, così come disse grazie agli anestesisti coinvolti in questo progetto.