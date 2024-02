Gli effetti del project financing Gtm: spuntano le nuove pensiline alle fermate bus

TERMOLI. Da una parte le polemiche, dall'altra gli interventi. Il project financing del trasporto pubblico locale a Termoli, affidato alla Gtm srl dall'amministrazione comunale, procede, nonostante una critica politica severa da parte di alcuni gruppi consiliari di opposizione.

Tra le azioni compiute sul territorio proprio nelle ultime ore, la società ha cominciato l'opera di installazione delle nuove pensiline, che servono per rendere più sicura la fermata degli autobus di linea che percorrono con corse e tragitti il territorio comunale, una riqualificazione necessaria attesa da tempo.

Un programma che ne prevede dieci in questa fase e le prime due sono state insediate nella giornata di ieri, sul percorso che attraversa il quartiere di Rio Vivo-Marinelle.

Pensilina come punto di riferimento degli utenti, che possono attendere l'arrivo delle "circolari" al riparo anche da freddo ed eventualmente pioggia, ma non solo. Arredi urbani che progressivamente saranno poi estesi al resto della città, anche perché ci sono ancora delle fermate dove la segnalazione è affidata alle sole "paline" e complici anche le illuminazioni a volte carenti o intermittenti, con l'oscurità sovente diviene anche difficile individuare da parte del personale viaggiante l'utente da far salire a bordo.