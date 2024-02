Randagismo, prosegue il confronto in Regione coi veterinari dell'Asrem

CAMPOBASSO. La Quarta commissione presieduta dal suo presidente, Nicola Cavaliere, ha proseguito, nella seduta di ieri pomeriggio, i lavori per l’indagine conoscitiva, svolta ai sensi dell’art. 30 dello Statuto regionale, sull’argomento, “Tutela degli animali – Attività di prevenzione e gestione del fenomeno del randagismo sul territorio molisano”.

In particolare, sono state audite una serie di associazioni per la tutela degli animali, e sono stati nuovamente ascoltati per il dipartimento prevenzione dell’Asrem, i dottori Nicola Rossi e Michele Madonna, e per il Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare della Regione Molise, il direttore, dottor Michele Colitti.

La Commissione a suo tempo riferirà opportunamente al Consiglio regionale sulle conclusioni raggiunte.