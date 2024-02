Chirurgia senologica, accessi e orari negli ospedali molisani

MOLISE. Una sanità valida, che garantisca certezza delle cure e vicinanza ai cittadini. In questo verso sta andando il lavoro della Direzione Strategica dell’Asrem che, quotidianamente, sta cercando di mettere a posto i tasselli di un settore che, oggi, soffre principalmente la carenza di personale sanitario. E mentre sono in corso procedure per il reperimento di professionisti ci sono attività che vengono garantire non senza sacrifici.

Così, dal mese di gennaio, presso l’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia, è nuovamente operativo l’Ambulatorio di chirurgia senologica. Il servizio è attivo ogni martedì dalle ore 9 alle ore 13, con modalità di accesso regolate dal Cup-Pas.

L’Ambulatorio presso il nosocomio pentro si aggiunge a quelli già in funzione all’ospedale Cardarelli di Campobasso, il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13, e al San Timoteo di Termoli nei giorni lunedì e mercoledì, dalle ore 9 alle ore 13.

Le prestazioni sono assicurate dai medici dell’U.O., il dott. Gianluca Coppola e dalla dott.ssa Francesca Scarabeo, e dal responsabile della U.O., il dott. Giovanni della Valle.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici:

Ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso: 0874-409552

Ospedale ‘San Timoteo’ di Termoli: 0875-7159533

Ospedale ‘Veneziale’ di Isernia: 0865-442342/442336.