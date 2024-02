Le prospettive delle comunicazioni in emergenza e 112

TERMOLI. Sae 112 Odv è lieta di annunciare il prossimo Convegno su “Le prospettive delle comunicazioni in emergenza e 112” in programma a Termoli il 10 febbraio 2024 presso l’Auditorium Cosib in Via Enzo Ferrari, ZI.

Il Convegno rappresenta un importante meeting di confronto e approfondimento delle tematiche legate alle comunicazioni in situazioni di emergenza con un particolare focus sul ruolo del numero unico europeo di emergenza 112. L’evento sarà caratterizzato dagli interventi di relatori di spicco noti nel campo della protezione civile e delle comunicazioni in emergenza quali il Dott. Agostino Miozzo, già Direttore Generale DPC, il Dott. Massimo Crescimbene psicologo e psicoterapeuta presso INGV, il Prof. Roberto Bernabei Presidente di Italia Longeva, il Dipartimento di Protezione Civile e i rappresentanti delle aziende partner di SAE 112 Odv Motorola Solutions Italia e Beta80 S.p.A. Nel corso del Convegno ci sarà l’occasione per esaminare approfonditamente le sfide e le opportunità nel campo delle comunicazioni in emergenza, offrendo spunti di riflessione e strategie innovative per migliorare l’efficacia degli interventi in situazione critiche.

Saranno trattati argomenti di rilevanza fondamentale per il coordinamento delle risorse e l’ottimizzazione delle risposte durante eventi di emergenza di varia natura. L’invito a partecipare è esteso a tutti gli operatori del settore, agli esperti di protezione civile, agli enti pubblici e privati, nonché ai cittadini interessati a comprendere e contribuire attivamente al miglioramento dei sistemi di comunicazione e intervento in caso di emergenza a supporto delle comunità colpite da eventi critici. Per ulteriori informazioni e registrarsi all’evento, si prega di contattare: cell. (+39) 347 4400010 email convegno@sae112.it