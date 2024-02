App Molise Salute: il metodo moderno più vicino ai cittadini

CAMPOBASSO. Presso la “Sala Parlamentino” a Campobasso, questa mattina, in conferenza stampa è stata presentata una nuova App e il correlato portale, pensato per essere più vicino al cittadino. L'App Molise Salute.

Il cittadino tramite l’app potrà prenotare le visite e gli esami e verificarne anche i tempi d’attesa ma soprattutto eviterà di recarsi agli sportelli.

«Un modo moderno che già in altre Regioni è stato approntato per avvicinarsi ai servizi sanitari. Siamo nella fase in cui la sanità deve necessariamente cambiare il passo e bisogna usare le risorse e saperle utilizzarle.

Com’è noto, nel processo di efficientamento del sistema sanitario regionale la digitalizzazione dei processi interviene in maniera significativa e risulta essere prontamente capace di offrire e garantire servizi più celeri ai cittadini molisani.

In quest’ottica, è stata ideata e realizzata la piattaforma Molise Salute, sia App che Web, potrà essere utilizzata da tutti gratuitamente e scaricando l'App direttamente sul proprio smartphone, dal Play Store o Apple Store, oppure tramite PC per la soluzione WEB all'indirizzo: https://cup-portal.regione.molise.it/ e quindi accedere mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)

Il Decreto Molise, dopo che sono stati dati 250 milioni di euro a questa Regione, ci vuole una bella faccia tosta a pretendere un Decreto Molise che già stanno lavorando per quello che riguarda il Balduzzi. Noi a oggi abbiamo 134 milioni di euro di debito e dobbiamo fare un rientro di questi soldi. C’è anche un piano sanitario per uscire da questo commissariamento».