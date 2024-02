Il nuovo presidio degli agricoltori: mercoledì il corteo dei trattori sulla statale 16

Torna il presidio di protesta degli agricoltori a Termoli

TERMOLI. Come abbiamo annunciato domenica scorsa, istituito un presidio di trattori nella città di Termoli con l'impegno a proseguire a oltranza e, domani ci sarà un corteo di trattori agricoli che muoverà da Termoli verso la Strada Statale 16.

Gli agricoltori appartenenti a questa associazione lamentano, in sostanza, problematiche sia a carattere europeo che nazionale chiedendo modifiche alla politica agricola comunitaria che, come sostengono, vessa le aziende agricole, chiedendo sacrifici insostenibili agli imprenditori agricoli, come anche il crollo del prezzo dei loro prodotti agricoli a fronte di un rincaro degli input ma anche a carattere regionale con particolare attenzione alle problematiche relative il dilagare incontrollato della fauna selvatica, la scarsità di fondi stanziati sui bandi Psr e i disservizi legati ai Consorzi di bonifica.

Una protesta caratterizzata dalla associazione "Uniti per l'agricoltura", che si è costituita venerdì scorso e i cui giovani del direttivo affermano che l'unica regione d'Italia ed Europa a non scendere in piazza è il Molise e che mai come adesso c'è bisogno di far sentire la loro voce ritenendo di fondamentale importanza il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei consumatori finali che loro malgrado si trovano a essere ignari delle dinamiche relative i prodotti che quotidianamente consumano.

Nel primo periodo l'associazione è quindi nata con l'intento di manifestare e fare da tramite tra il mondo dell'agricoltura le istituzioni.

Galleria fotografica