Convegno ‘revisionista' sulle Foibe, «L'UniMol vieti l’iniziativa»

TERMOLI. CasaPound Italia interviene duramente in merito al convegno ‘Oltre la propaganda, la storia delle Foibe e della repressione fascista in Molise’ organizzato a Termoli dall’Anpi in un’aula messa a disposizione dall’Università degli Studi del Molise. «Un evento indecente, provocatoriamente organizzato la vigilia del Giorno del Ricordo, di cui quest’anno ricorre il ventennale dell’istituzione». Questo il commento del movimento.

«E’ assurdo che a vent’anni di distanza dall’istituzione del Giorno del Ricordo per commemorare la pulizia etnica di cui furono vittime alla fine della Seconda Guerra Mondiale gli italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia vi sia chi ancora organizzi convegni dal chiaro intento revisionista a ridosso di quella data, oltretutto mettendo insieme eventi totalmente scollegati tra loro come l’Esodo giuliano-dalmata e la repressione fascista in Molise con l’evidente scopo di presentare le Foibe come una ‘reazione’ jugoslava alla violenza fascista, e non come un’operazione di pulizia etnica, quale è ormai individuata dalla storiografia».

«Chiediamo quindi al Rettore di revocare la concessione della sala, ed invitiamo i parlamentari, i consiglieri molisani e l'amministrazione comunale termolese a prendere una posizione netta per evitare che Termoli ed il Molise vengano associati ad una iniziativa che lede la dignità di coloro che patirono la morte o l’esilio dalla propria terra natia per il solo fatto di essere italiani».