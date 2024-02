Lavori socialmente utili: un nuovo contributo per i piccoli comuni

CAMPOBASSO. Si segnala che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un comunicato relativo al contributo per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nei comuni con meno di 5.000 abitanti.

In particolare, i comuni interessati potranno presentare la domanda per l’erogazione del contributo per l’anno 2024 entro il 31 marzo, utilizzando l’apposito modello di domanda.