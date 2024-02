Decreto Molise indispensabile e Pos su cui confrontarsi, interviene il comitato San Timoteo

Piano sanitario e Decreto Molise: l'intervista al presidente del comitato San Timoteo Nicola Felice

TERMOLI. Novità degli ultimi tempi i bandi per i primari di Medicina e Radiologia, di cui abbiamo dato notizia e in merito, la chiosa del presidente del Comitato San Timoteo, Nicola Felice: «Si aspetta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale anche per gli ultimi di Medicina e Radiologia, pubblicati solo sul Burm. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è fondamentale perché solo da allora scatta il tempo di 30 giorni per la presentazione delle domande».

Precisazione che si innesta sull'intervista che Michele Trombetta ha realizzato con lo stesso Felice, sui temi del Decreto Molise e del Pos.