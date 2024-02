Raccolta dei rifiuti al porto, modificato il contratto tra Rieco Sud e Comune

TERMOLI. Comune di Termoli e Rieco Sud hanno modificato il contratto di appalto per comprendere anche l’area portuale. Il porto è già attrezzato con altro gestore per i rifiuti prodotti dalle navi e per i rifiuti speciali pericolosi e non, come olio, reti, polistirolo etc. Gran parte delle attività, come bar e ristoranti, sono già servite dal servizio di raccolta. Tuttavia, in considerazione dei numerosi passanti giornalieri si è ritenuto necessario incrementare il servizio di spazzamento e svuotamento cestini, con 4 passaggi settimanali di spazzatrice, dotati di autista e operatore, da ottobre a maggio, mentre da giugno a settembre con 6 passaggi.

Per lo svuotamento dei cestini, invece, utilizzando costipatore e operatore sei passaggi settimanali da ottobre a maggio, contro due al giorno, domenica compresa nel periodo estivo. Il totale dei fondi messi a bilancio dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale è di 83.558,16, con cui sarà coperta l'attività della Rieco Sud, che non impatterà sull'appalto del Comune di Termoli. L'atto di convenzione tra Comune e Authority è stato siglato il 18 dicembre scorso, in sala consiliare, dal delegato dell'ente barese, Pietro Bianco, il vice sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano e l'assessore all'Ambiente Rita Colaci. Il servizio è stato effettivamente previsto in un documento di gara in una clausola chiara, precisa e inequivocabile, fissante la portata e la natura della modifica stessa nonché le condizioni alle quali essa viene impiegata; essa inoltre non ha l’effetto di alterare la natura generale del contratto, incidendo esclusivamente su un aspetto accessorio.