“Il Bullismo non è un gioco da ragazzi”

“Il Bullismo non è un gioco da ragazzi”: intervista a padre Enzo Ronzitti

TERMOLI. L’istituto comprensivo "Achille Pace" sempre in prima fila per le questioni sociali che coinvolgono direttamente o indirettamente ha indetto un incontro tra alunni e ed esperti di problematiche legate a fattori psicologici come può essere il fenomeno del bullismo e cyberbullismo.

Dal titolo “Il Bullismo non è un gioco da ragazzi” in occasione della giornata contro il bullismo e cyberbullismo, gli alunni dell’istituto comprensivo coinvolto, hanno incontrato nell’’auditorium della parrocchia Santi Pietro e Paolo la dottoressa Orsola Di Palma e Padre Enzo Ronzitti.





Iniziativa organizzata nell'ambito della Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, promossa dalla Commissione Europea e celebrata in contemporanea in oltre 100 nazioni. Anche il Ministero dell’Istruzione e del Merito aderisce all’iniziativa, quale “importante occasione per promuovere le riflessioni delle ragazze e dei ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro”.





L’obiettivo del Safer Internet Day 2024 sarà, come sempre, condurre una riflessione sui rischi e le opportunità della Rete con gli stessi protagonisti della comunità scolastica, studenti, docenti, insieme a stakeholder pubblici e privati.





Ogni anno il Safer Internet Day mira a sensibilizzare la responsabilità di ciascuno per rendere Internet uno strumento positivo per tutti. Il tema principale dell’attuale edizione sarà l’Intelligenza Artificiale, analizzata a partire dalle sue applicazioni e implicazioni, in termini di opportunità e rischi, all’interno dei seguenti 5 ambiti: