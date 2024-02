Il ritorno in tv di Antonio Di Pietro: «Gli agricoltori hanno ragione da vendere»

MONTENERO DI BISACCIA. Antonio Di Pietro, ex magistrato di Mani Pulite ed ex ministro dei Lavori pubblici, è tornato in tv, nella trasmissione “Fuori dal coro” condotta da Mario Giordano, dopo tre anni in collegamento da casa sua a Montenero di Bisaccia, per commentare le proteste degli agricoltori.

Di Pietro, a Montenero, ha rimesso in piedi la piccola azienda agricola di famiglia. E in questi giorni dà manforte alle ragioni della protesta degli agricoltori,

Nella puntata di ieri, mercoledì 7 febbraio, Di Pietro è intervenuto in seguito al servizio di agricoltori pugliesi che rimproverano le multinazionali di creare fotovoltaici in zone in cui l’agricoltura, i terreni vengono ancora lavorati. E mentre le multinazionali “ingrassano”, le terre rischiano di morire e con esse anche tutto quello che viene da essa, come prezzemolo, finocchi, vigneti e oliveti.

Il futuro visto dagli agricoltori è “piatto vuoto pieno di energia solare”.

Tre anni lontano dalle scene televisive, e Antonio Di Pietro ha deciso di intervenire nella trasmissione per dare il suo supporto a tutti gli agricoltori italiani che, in questi giorni, scendono in piazza con i loro trattori per dire no alle politiche dell’Unione europea.

«Gli agricoltori hanno ragione da vendere. Conosco il settore e da qui, vedo tanti agricoltori che, a differenza mia che faccio il pensionato, gioco a fare l’agricoltore. Spendo i soldi della pensione per tenere i campi ma chi ci deve campare e arrivare a fine mese non ce la fa. Rispetto alle altre proteste, e io sono favorevolissimo, avete fatto caso che sia l’opinione pubblica che i cittadini non imprecano contro chi fa protesta? Ma applaudono. Ci sarà una ragione? Sì e la ragione è molto semplice, i due poli opposti della catena, ossia chi produce e chi consuma ci rimette. Noi non siamo competitivi con i nostri prodotti perché l’Europa ci ha messo delle regole che saranno pure corrette se fossero applicate per tutti. con un ettaro di terreno io ci faccio 20 quintali di grano, in Australia piuttosto che in Canada ce ne fanno 600. Io chiedo una trasparenza concreta!»

Alal domanda del conduttore Giordano su una possibile candidatura "in aiuto" agli agricoltori, Di Pietro ha sostenuto «Non mi candido, sono già stato un soggetto politico e di parte. Credo che gli agricoltori facciano uno sbaglio grosso ad affidarsi a politici di parte».