Venerdì il corteo di trattori riprende la marcia sulla statale 16 verso Petacciato

La protesta dell'associazione "Uniti per l'agricoltura" a Termoli

TERMOLI. Continua la protesta dei Coltivatori in piazza donatori sangue. Oggi è attivo il presidio statico. I coltivatori stanno organizzando altri incontri con gli appartenenti dell'associazione Uniti per l'agricoltura. Per domani, venerdì 9 febbraio, in mattinata è previsto un nuovo corteo di trattori che dovrebbe raggiungere il confine con l'Abruzzo.





I coltivatori continuano la loro protesta incessantemente e sono fermamente intenzionati ad incontrare i vertici regionali perché esigono delle risposte. La protesta sembra non arrendersi perché è in gioco il futuro di numerose aziende agricole molisane e questo lo si evince dai nuovi cartelloni che gli agricoltori hanno esposto in piazza.





