Giornata del Ricordo, la manifestazione in largo Martiri delle Foibe con Fratelli d'Italia

Per non dimenticare

Per non dimenticare ven 09 febbraio 2024

TERMOLI. «Come già approvato nel coordinamento provinciale di Campobasso, anche quest' anno, il decimo consecutivo, domani, sabato 10 febbraio, giornata del ricordo, alle ore 10, deporremo una corona per le vittime delle Foibe».

Lo annuncia il responsabile regionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Luciano Paduano.

«Nonostante ci sia ancora chi provi a smentire questa atrocità comunista, noi vogliamo ribadire che divulgare gli eccidi da qualsiasi parte politica siano stati perpetrati restano tali e che non esistono vittime di serie A e quelle di serie B. Per questo vi chiedo una massiccia presenza, sabato 10 febbraio, alle ore 10, in largo delle Foibe a Termoli. Alla benedizione della corona saranno presenti, oltre al portavoce regionale, Filoteo Di Sandro, i consiglieri e assessori regionali di Fratelli d'Italia, il senatore Costanzo Della Porta e l'onorevole Elisabetta Lancellotta. Vi aspetto».