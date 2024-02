Un crociato del Sud, Pino Aprile a Termoli: «Ma è il peggiore nemico di sé stesso»

Autonomia differenziata, la crociata "contro" di Pino Aprile

TERMOLI. Tra i conoscitori più profondi del Mezzogiorno, scrittore e giornalista di grido, Pino Aprile ha fondato il Movimento di Equità Territoriale e vede come fumo negli occhi la riforma dell’autonomia differenziata. Nel corso della sua vita, trasferendosi dalla Puglia a Milano e ora nei Castelli Romani, ha attraversato la penisola in lungo e in largo.

Sabato scorso, giunto a Termoli per partecipare alla conferenza dei Lions Host sui Sanniti, col professor Gianfranco De Benedittis, abbiamo colto l’occasione per intervistarlo sul tema che lo vede in prima linea contro la proposta Calderoli.