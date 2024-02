Summit sulle Carresi 2024, il 30 aprile invitati a San Martino Salvini e Sangiuliano

SAN MARTINO IN PENSILIS. Convocata dal Tutore delle Carresi, Pasqualino Di Bello, si è svolta questa mattina, in municipio a San Martino in Pensilis, una riunione coi tre sindaci dei comuni interessati San Martino in Pensilis, con Giovanni Di Matteo, Ururi con Laura Greco e Portocannone con Francesco Gallo, che hanno incontrato il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, l'assessore regionale, Michele Marone, e Nicola Vitale in rappresentanza dell'Unione Carresi.

All'ordine del giorno l'organizzazione delle tre manifestazioni, il sostegno economico e le iniziative per i mille anni della Carrese di San Martino in Pensilis. Invitati per il 30 aprile il Ministro della Cultura, Sangiuliano, e il vice premier, Salvini.