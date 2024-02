Carnevale di Larino 2024, si parte... e con Massimo Giletti "Non è l'arena"

Carnevale di Larino 2024

LARINO. Massimo Giletti (che ha sostituito Massimo Boldi), Fabrizio Corona, Manuela Arcuri, Molella, Dj Mitch e Cristina Scabbia, sono i volti noti del Carnevale di Larino 2024. Oggi pomeriggio si parte con la prima delle quattro sfilate che caratterizzeranno i due weekend centrali del mese di febbraio. L’orario di partenza è fissato alle 15.30, mentre domani (e domenica 18) mostra a cielo aperto dei carri allegorici. Ospiti di grido per uno dei quattro eventi più significativi della città, assieme alla Fiera d’Ottobre, alle Luminarie e a San Pardo. Si parte al… Massimo, con Giletti.

«No, non è L'arena, è il Carnevale di Larino. Non si parlerà di inchieste, politici, ma di carri e chiacchiere di carnevale, balli, cartapesta, leccornie e tutte le follie che troverete al Carnevale. Signore e Signori, Massimo Giletti!». Oltre 500 le persone impegnate nel Carnevale di Larino, che rientra nel novero del Carnevale storico d'Italia, riconosciuto dal Ministero della Cultura, che lo finanzia.

Scarica, l'app, registrati e gioca con noi per ritirare subito un premio. Clicca l'icona "luogo" che trovi nella home dell'app e comincia l'esplorazione: cerca sulla mappa i siti di interesse, raggiungili e scansiona direttamente il QR code che troverai sul posto. Quante cose scoprirai su Larino! Una volta scansionati tutti e riempita la barra in basso, corri a ritirare il tuo gadget al Chiosco di Larinella. tutti i recapiti e i contatti utili, link ai social e al canale telegram, in un unico posto.

Scoprire le convenzioni con le attività ricettive e di ristorazione, i menu e gli sconti dedicati al Carnevale direttamente in app. Giocare con noi ad "Esplora Larino". Portalo a termine (è un gioco da ragazzi) e ritira subito un premio al chiosco di Larinella. Votare i carri in gara: il voto fa parte della quota "voto popolare" che concorre alla classifica finale. Si vota dalla prima data in poi. «Ringraziamo l'università Unimol che ha reso possibile il progetto "digitalizziamo il Carnevale" e il professore Rocco Oliveto», ha riferito l’organizzazione.

«Oltre alle aree intrattenimento, giochi e food sempre attive, Larinella mette a disposizione visite guidate gratuite Avete capito bene! Scoprirete ricchezze risalenti al periodo borbonico, medievale, fino a quello romano! Per essere dei nostri prenotate mandando una mail a larino.cultura@gmail.com indicando data, turno (a scelta tra 9:30 e 11), e numero di partecipanti».

