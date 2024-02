La lettera di Roberti all'arcivescovo Colaianni

CAMPOBASSO. Lettera del presidente della Regione Francesco Roberti indirizzata a monsignor Biagio Colaianni, nel giorno della sua ordinazione a vescovo dell'arcidiocesi Campobasso-Bojano.

«Vostra Eccellenza, mi preme scriverLe per farLe sentire l’affetto della Regione Molise in questa importante giornata del Suo percorso di vita con l’Ordinazione Episcopale da parte della Chiesa di Matera – Irsina. Un passaggio dopo il quale sarà chiamato, in qualità di Arcivescovo Metropolita di Campobasso–Bojano, a guidare la nostra comunità episcopale.

Aspettiamo con grande attesa il Suo arrivo sul nostro territorio e sono sicuro che i molisani l’accoglieranno con un forte sentimento di gioia. Durante la Sua esperienza avrà modo di conoscere i molisani, che similmente al popolo lucano, sono persone semplici e tenaci, legati ai veri valori cristiano-cattolici e alle tradizioni che caratterizzano le singole comunità cittadine.

Sono sicuro che instaureremo dialogo, collaborazione, condivisione e sinergia per il nostro territorio e per i fedeli che attendono di accoglierLa per diventare il loro pastore, la loro guida. Sono convinto che il Suo lavoro e la Sua missione saranno caratterizzati da spirito di servizio, dedizione, attenzione alle famiglie, ai giovani e alle fasce della popolazione più svantaggiate».