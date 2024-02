L'onestà è ancora viva: «Per fortuna ci sono "angeli senza ali"»

TERMOLI. C'è chi scippa le anziane, c'è chi, invece, mostra un'etica e una onestà assolute.

«Buongiorno, vorrei segnalare un episodio che mi ha vista protagonista, insieme ad "angeli senza ali'" che fanno parte del personale del supermercato Conad.

In un periodo in cui leggiamo solo episodi di degrado, inciviltà, egoismo ed illegalità, penso sia bello raccontare una storia finita bene, non per caso, ma per l'onestà, la premura e la cortesia che mi hanno evitato danni e grossi problemi. Ecco il fatto.

Sabato mattina, febbricitante e con la testa piena di cupi pensieri, mi sono recata per una piccola spesa nel supermercato suddetto e, probabilmente per la mia mancanza di lucidità e concentrazione, ho dimenticato alla cassa il portafoglio, con soldi ed alcuni documenti importanti.

Non me n'ero ancora accorta quando mi ha squillato il cellulare, e per fortuna ho risposto.

Era la guardia giurata del Conad che, in modo garbato e premuroso, mi ha informata dell'accaduto.

Subito sono tornata indietro ed ho recuperato tutto, con molta vergogna e riconoscenza.

Ho ringraziato la guardia giurata e il direttore, ma nella confusione mentale, che a quel punto era all'apice, ho dimenticato di ringraziare la cassiera.

Appena la mia salute me lo permetterà tornerò a cercarla, per un ringraziamento personale e concreto.

Intanto ho scritto al vostro giornale per un meritato ringraziamento pubblico.

L'onestà avvicina le persone, le difende anche da sé stesse, e porta un po' di luce anche nei giorni più bui».