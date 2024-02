Cittadini sempre più convinti dalle ragioni dei coltivatori: «Devono andare avanti»

TERMOLI. Il presidio dei coltivatori in Piazza donatori sangue continua imperterrito. I trattori allineati sembrano pronti per la rassegna, un gruppo di coltivatori anche oggi è lì a continuare la protesta, anche se in una forma più silenziosa e statica, comunque è un messaggio chiaro è univoco la protesta non cessa.

Mentre il grosso del gruppo dei coltivatori è ritornato al duro lavoro, il presidio presente in piazza, riceve la solidarietà dei passanti. Riportiamo la testimonianza di Lia una signora residente a Termoli: "Gli agricoltori devono continuare la protesta, io personalmente sono vicino a loro. Il contadino è nostro alleato e va sostenuto altrimenti chi produce ciò che noi casalinghe portiamo ogni giorno a tavola.

È importante aiutare gli agricoltori producendo proteggono il nostro territorio. Forza agricoltori molisani".

Non è l'unica testimonianza di solidarietà che oggi il mondo agricolo in rivolta ha ricevuto, infatti sulla recinzione del vecchio ospedale, è apparso un lungo striscione, a firma della Curva Marco Guida, a testimonianza che gli agricoltori molisani a Termoli non sono soli. Sesto giorno di protesta gli agricoltori non sembrano mollare la lotta iniziata.