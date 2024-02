Plastic Free: volontari e bambini puliscono l'area camper

TERMOLI. Il vento non ferma la voglia di ambiente. Stamani, alle 10:30, i volontari di Plastic Free Molise si sono dedicati a una pulizia nell'area camper di Rio Vivo (fine via Rio Mare). La spiaggia e l’area circostante avevano bisogno del loro intervento, poiché colme di plastica, microplastica e vari rifiuti abbandonati. Armati di buona volontà, guanti da giardinaggio e una pinza telescopica per raccogliere in tutta sicurezza. L'evento era aperto a tutti. «Cerchiamo soprattutto di coinvolgere i più piccoli per un'oretta di educazione ambientale insieme», il monito che era stato lanciato dagli organizzatori e che è stato raccolto.

«Oggi a Termoli grazie al vostro supporto, sono stati rimossi ben 25 sacconi pieni di rifiuti e qualche ingombrante nella zona di Rio Vivo, area Camper. Inoltre, i bambini si sono divertiti ad intervistare gli adulti. Il video sarà condiviso qui più tardi».