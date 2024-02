Carnevale dal Mare a Termoli: musica, coriandoli e balli

Il Carnevale del Mare a Termoli

TERMOLI. La città di Termoli non rinuncia alla tradizione recente dei carri associati alle scuole di ballo e ha proposto oggi pomeriggio il Carnevale dal Mare. All’opera associazioni, scuole di danza, gruppi folklorici, maghi, giocolieri e molto altro ancora. Carnevale monotematico che, però, che non tarperà le ali alla fantasia. Il tema era il mare e ci saranno barche trainate su carri, pirati corsari e molti altri personaggi inerenti al mare. A sfilare, infatti, saranno tre simpatiche imbarcazioni trainate da trattori per le vie del centro di Termoli, accompagnate dalle scuole di danza con musica, balli e vestiti a tema.

L’idea di una sfilata ispirata al “mare” è partita dopo una riflessione con il presidente della seconda commissione consiliare Antonio Di Brino ed ha trovato subito il consenso dell’assessore Michele Barile proprio per cercare di rendere ancor più particolare il Carnevale termolese. Una prima edizione alla quale ne potranno seguire delle altre attraverso nuove idee che si potrebbero ispirare proprio alle tradizioni più radicate in città.

