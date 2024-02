Riparte dai luoghi di culto la ricostruzione post sisma 2018

CAMPOBASSO. Riparte dai luoghi di culto la ricostruzione post sisma 2018, Francesco Roberti, che nello scorso mese di gennaio su nomina del Consiglio dei Ministri ha preso il posto di Donato Toma, come peraltro avvenuto anche alla guida della Regione Molise, ma con evidentemente altre dinamiche di carattere politico-elettorali.

Con una nota indirizzata alle diocesi di Termoli-Larino e Trivento, oltre che ai comuni di Castelmauro, Acquaviva Collecroce, Montecilfone, San Felice del Molise, Larino, Guglionesi, Tavenna e Montefalcone nel Sannio, in merito al finanziamento relativo a chiese ed edifici di culto, è stata indetta una riunione per la presentazione dell’ordinanza commissariale.

Conclave previsto il prossimo martedì, 13 febbraio, alle ore 10, presso la sede della presidenza della Giunta regionale. All’ordine del giorno è prevista la presentazione dell’ordinanza commissariale inerente all’oggetto, primo passo per l’avvio degli interventi per il ripristino delle Chiese e degli edifici di culto, dichiarati inagibili a seguito del sisma del 16 agosto 2018. L’obiettivo perseguito è quello di consentire, in tempi brevi, la rapida attuazione degli interventi per poter nuovamente garantire, alla popolazione residente nei Comuni interessati, la fruibilità del bene di Culto avviando un percorso di ricostituzione del tessuto sociale nelle aree colpite dal sisma.