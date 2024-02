Zone carenti del 118, i medici non bastano

TERMOLI. Pubblicate le zone carenti per i medici del 118. «Continua inarrestabile la carenza di organico dei medici del 118. A Termoli la situazione più critica in assoluto tra le sedi ancora medicalizzate», ha sottolineato il dottor Giancarlo Totaro, che ribadisce come «La situazione, come succede quasi ovunque in Italia, non trova via di uscita ma anzi lascia presagire altre uscite sia a causa dei prossimi pensionamenti che lo spostamento verso altri lidi professionali più soddisfacenti dal punto di vista della retribuzione e di turni che non prevedono notti ed emergenze come la medicina generale.

La verità è che il medico del 118 dovrebbe essere il medico più pagato in assoluto ancor di più adesso che i poco più dei circa 40 medici che sono impegnati sulle ambulanze devono fare il lavoro di 96 medici. Il sistema va riformato dalle fondamenta rivedendo sia le sedi ed il grado di assistenza medicalizzata più consono ad ogni sede: postazioni india, postazioni con medico a bordo».