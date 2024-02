Rimossa la scritta sul muraglione del borgo, bravo Marco D'Angelo!

TERMOLI. La scritta che ha destato giustamente la reazione sdegnata di chi ama il patrimonio storico e architettonico, oltreché paesaggistico rappresentato dal borgo antico e dalla sua magnifica terrazza che guarda al litorale Nord del mare Adriatico, è stata per fortuna rimossa.

Il merito va all'artista Marco D'Angelo, che ancora una volta ha dimostrato l'attaccamento alla sua città e al territorio, si è armato di prodotti e stracci ha ripulito il muraglione imbrattato da qualche stolto. A ringraziarlo è stato l'assessore alla Cultura Michele Barile, che ha sottolineato come oltre a coloro che deturpano, fortunatamente esistano ancora persone perbene, come Marco, per l'appunto. Che ringraziamo anche noi di Termolionline.