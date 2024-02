Il direttivo Amopol regionale incontra il senatore Della Porta

TERMOLI. Dopo il riuscitissimo Convegno dello scorso 17 novembre 2023 sul tema della “Riforma della Polizia Locale d’Italia”, organizzato dall’Associazione di Categoria regionale Associazione Molisana Polizia Locale, unitamente alla massima organizzazione associativa di categoria nazionale la P.L., con la relazione introduttiva del dott. Ivano LEO – Presidente nazionale del sodalizio; venerdì scorso, il Direttivo regionale di Amopol, con il Vice Presidente Dott. Pietro Cappella ha incontrato nuovamente il Senatore della Repubblica Costanzo DELLA PORTA, il quale con la solita cordialità e disponibilità ha specificato i passi compiuti dal Governo nazionale in questi mesi sul tema ed in particolar modo dal Senatore Alberto BALBONI – Presidente I^ Commissione Permanente Affari Costituzionale e relatore della proposta di legge di riforma.





“La sicurezza dei nostri territori – ha ribadito il Senatore DELLA PORTA (FDI) – è una priorità per il Governo di Giorgia Meloni, per tanto stiamo lavorando con tutto l’impegno possibile, al fine di valorizzare un presidio di garanzia e prevenzione di prossimità, qual è quello assolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini delle Polizie Locali d’Italia…”.

La delegazione del Direttivo Amopol presente unitamente al Comandante Cappella (Corpo di Polizia Locale di Termoli), ha potuto ascoltare direttamente dal Senatore DELLA PORTA, l’impegno profuso non solo per redigere la nuova proposta normativa, ma, anche la piena disponibilità di ascolto verso le istanze della Categoria da parte del Governo; che ha quantizzato la somma da destinare alle coperture economiche derivanti dall’attuazione della nuova norma.

L’aggiornamento normativo della oramai desueta Legge quadro n. 65 del 1986 è non solo una opportunità, ma bensì una necessità! Lo dimostrano anche i fatti di questi ultimi giorni che vedono scioperare il 90% degli Agenti della Polizia Locale di Milano, con un chiaro riscontro di ingovernabilità della Città; il servizio di Polizia Locale nei comuni rappresenta una funzione essenziale ed insostituibile che va preservata e garantita.

Presente all’incontro anche il Presidente storico del sodalizio molisano, Domenico Esposito, che unitamente al Tesoriere Michele Lopa, hanno espresso gratitudine ed orgoglio per il ruolo centrale che sta rivestendo il Senatore molisano Costanzo DELLA PORTA, in una materia di grande importanza per la nazione tutta.

L’incontro si è concluso con un impegno ad un costante dialogo, che vedrà sui tavoli romani ancora una volta il Comandante Pietro Cappella, unitamente ai colleghi di tutta Italia per contribuire con fare collaborativo e costruttivo al miglior risultato possibile.