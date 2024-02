A San Valentino si "accende" il Borgo degli innamorati

TERMOLI. Si apre il Borgo degli Innamorati. Il Comune di Termoli e la Turismol, Associazione turistica termolese, in collaborazione con le Associazioni termolesi : Associazione Culturale Eventi Arte e Spettacolo, Gianni’s Angels, Società Cooperativa Sirio, Circolo Buona Luce, Termoli Sotterranea, Kamastra, la compagnia teatrale “L’AltroTheatro” e con la partecipazione straordinaria dell’Istituto Alberghiero di Temoli” Federico II di Svevia” trasformano il borgo antico la serata di San Valentino nella casa degli innamorati in vista della festività di San Valentino. Già tre anni fa prima della pandemia, la Turismol mise su una nuova idea dedicata proprio agli innamorati allestendo segnaletiche dell’amore per tutta la città antica riscuotendo un grande successo a suon di selfielove con l’#unbacionelborgotermoli e dove ancor tutt’oggi questi segnali arricchiscono le principali piazze del borgo tutto l’anno.

Il Borgo degli Innamorati sarà inaugurato nella serata di mercoledì 14 febbraio a partire dalle ore 18 con partenza da Piazzetta Belvedere (ingresso principale borgo di Termoli) con un tour ad hoc dedicato proprio a loro: una passeggiata culturale dedicata all’amore all’interno delle meraviglie del borgo federiciano addobbato a festa per l’occasione, visitandone i suoi monumenti principali, la Termoli Sotterranea e tra foto corner dedicati, storie e leggende d’amore ed un brindisi dedicatogli sarà sicuramente un san Valentino da portare nel cuore! Il tour ha un costo di 15 euro a coppia comprensivo di: tour culturale e storico del borgo termolese, ingresso monumenti, ingresso Termoli Sotterranea, brindisi innamorati, foto ricordo da portare con sé e mostre fotografiche. Inoltre, le coppie che aderiranno al tour riceveranno inoltre un coupon con scontistica da presentare alle attività convenzionate (alberghi, ristoranti, negozi souvenir). Questo evento ha sempre come obiettivo tra i principali di destagionalizzare il turismo, che per Termoli è attivo soprattutto nei mesi estivi e supportare le attività commerciali, di ristorazione e le strutture alberghiere, creando un'ulteriore attrattiva sul territorio che ci si augura diventi sempre più grande con il passar degli anni ed un appuntamento costante.

La Turismol ringrazia tutti coloro che si sono spesi per l’organizzazione dell’evento compresi cittadini del borgo, Istituto Alberghiero “Federico di Svevia” di Termoli, le Associazioni partner tutte e le attività commerciali aderenti all’iniziativa.