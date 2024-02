Verso il nuovo anno scolastico, già 6.223 le iscrizioni in Molise

Verso il nuovo anno scolastico, già 6.223 le iscrizioni

CAMPOBASSO. Le domande di iscrizione per l’a.s. 2024/2025 sono state presentate dal 18/01/2024 al 10/02/2024 attraverso la Piattaforma Unica, punto di accesso alle iscrizioni online contenente tutte le informazioni utili per la procedura.

Si riportano di seguito i primi dati relativi alle iscrizioni per la regione Molise.

I dati prospettati sono aggiornati alla data di chiusura per la presentazione delle domande e sono soggetti a variazione poiché in corso le attività di gestione delle domande da parte delle istituzioni scolastiche.

Le iscrizioni inoltrate per il Molise sono state complessivamente 6.223.





Per i licei la maggior parte delle iscrizioni, sono state per il liceo lo scientifico tradizionale con il 14,60%, seguito dal Liceo scientifico - opzione scienze applicate (12,19%) e dal liceo delle scienze umane (6,86%) e dal liceo classico (5,50%).

Per i tecnici, la maggior parte delle iscrizioni ha scelto l’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing (8,80%%) seguito dall’indirizzo di informatica e telecomunicazioni (6,31%) e da meccanica, meccatronica ed energia (3,81%).

Per i professionali, la maggior parte delle iscrizioni si registrano all’indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera (5,71 %).

Per quanto concerne le iscrizioni ai percorsi di studio della filiera tecnologico-professionale 4+2 e il nuovo indirizzo del liceo del made in Italy, in Molise si sono avute le seguenti iscrizioni.