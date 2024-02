Roberti e i vertici Asrem in visita all'ospedale Santissimo Rosario

VENAFRO. Stamattina c’è stata la visita al Santissimo Rosario da parte del presidente della Regione Roberti, del direttore generale Asrem Di Santo, insieme al direttore sanitario Carabellese e al direttore amministrativo Matarante.

L’incontro con il personale e poi il sopralluogo nella struttura hanno consentito di mettere in evidenza e toccare con mano i problemi attuali e le grandi potenzialità da sfruttare per dare risposte concrete ai bisogni di servizi sanitari, di emergenza e territoriali, della popolazione.

Potenziare la medicina territoriale, a partire dagli ambulatori, e la radiologia, dare continuità alla diabetologia, far ripartire seriamente la riabilitazione e, ancora, programmare in modo serio una lungodegenza (anche per le patologie più gravi) e servizi per l’urgenza a partire da un punto di primo intervento: sono state queste le richieste portate all’attenzione di Regione e Asrem.

"L’incontro di oggi - dice il sindaco di Venafro Alfredo Ricci - si inserisce in una più complessiva attività costante di confronto che in questi mesi stiamo portando avanti come Amministrazione, insieme al Comitato, con la Regione, l’Asrem e la struttura commissariale per potere rilanciare il nostro ospedale anche in vista della nuova programmazione sanitaria e del nuovo atto aziendale Asrem. Nel difficile momento che in generale attraversa la sanità della nostra regione, il SS. Rosario può e deve essere sempre di più una risorsa per garantire il diritto alla salute dei cittadini molisani. Credo che ci siano le premesse per fare un buon lavoro di squadra come Comune e Comitato insieme al Presidente Roberti, all’attuale dirigenza Asrem e alla struttura commissariale".

