Servizio civile, c'è tempo fino al 22 febbraio

TERMOLI. C'è anche il Comune di Termoli nell'elenco dei numerosi enti convenzionati con l'Anpeas sul Servizio civile universale.

Pubblicato un avviso di proroga dei termini per la presentazione delle domande al Bando per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero (pubblicato in data 22 dicembre 2023) - Scadenza 22 febbraio 2024, ore 14. Con la presente, l’Anpeas informa che, in riferimento a quanto riportato in oggetto, il “Bando per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.” la cui scadenza era stata fissata al 15 febbraio 2024 ore 14 è stato prorogato.

Pertanto, la nuova scadenza del Bando è fissata al 22 febbraio 2024, ore 14.

La comunicazione della presidente Patrizia Pano ha riguardato i Comuni di Acquaviva Collecroce, Bagnoli del Trigno, Baranello , Bojano, Bonefro, Busso, Campodipietra, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carpinone, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castelmauro, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Castropignano, Cercepiccola, Chiauci, Civitacampomarano, Civitanova del Sannio, Colle d'Anchise, Colletorto,, Conca Casale, Duronia, Ferrazzano, Filignano, Forlì del Sannio, Fossalto, Frosolone, Guardialfiera, Guardiaregia, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Macchiagodena, Matrice, Mirabello Sannitico, Miranda, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Monteroduni, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Pesche, Pescolanciano, Petacciato, Petrella Tifernina, Pettoranello del Molise, Pietracupa, Pozzilli, Riccia, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, Rotello, Salcito, San Biase, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Massimo, San Pietro Avellana, San Polo Matese, Santa Croce di Magliano, Santa Maria del Molise, Sant'Agapito, Scapoli, Scontrone, Sepino, Sessano del Molise, Sesto Campano, Tavenna, Termoli, Torella del Sannio, Tufara, Vastogirardi, Venafro, Vinchiaturo.