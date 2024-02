La cattiva educazione: nuovo campetto usato "come discarica"

TERMOLI. Polemiche e disagi a meno di 4 mesi dall'inaugurazione degli impianti sportivi in via dei Pruni.

Non c'è peggiore sordo di chi non voglia sentire si dice, ma sulla inciviltà e l'ineducazione, perché di questo parliamo, c'è davvero poco da dire.

Un intero quartiere aspetta da anni spazi idonei e attrezzati per dare sfogo in sicurezza alle pulsioni sportivi e di aggregazione sociale dei giovani e dei bambini, soprattutto, ma negli ultimi quattro mesi c'è stato lo sfoggio di atteggiamenti di tracotanza e di mancato rispetto.

Possibile che si usi un campo da calcetto, agognato a lungo, per farlo diventare addirittura luogo per disfarsi di rifiuti?

Beh, è quanto accaduto nelle ultime ore, proprio in via dei Pruni, dove all'interno della struttura è stato prima depositato e poi ridotto in pezzi un mobiletto. L'amministrazione comunale ha investito risorse pubbliche, di tutti, per uno scopo nobile, chi compie questi misfatti calpesta ogni regola del vivere civile.

Solo un cattivo esempio, nulla di irreparabile, ma dà la dimensione di quale sia il livello di degrado a cui stiamo assistendo. Intanto, per adesso, chi detiene la custodia del campetto si è oggettivamente stufato e ha chiuso l'ingresso, apponendo un cartello, perché occorrerà intervenire per ripulire l'area e soprattutto mettere a regime nuovi comportamenti.

