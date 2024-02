«Termoli com'era una volta e com'è oggi, restituiamola all'antico splendore»

TERMOLI. Il referente di Costruire Democrazia, Andrea Montesanto, approccia la tematica di urbanistica e ambiente. «Negli anni, Termoli ha subito trasformazioni, come si evince chiaramente dalla foto storica di piazza Sant'Antonio.

È inevitabile notare che negli anni, alcune decisioni sono state prese senza tenere conto di aspetti fondamentali come il verde pubblico. Un confronto tra le immagini del passato e la realtà attuale evidenzia una drastica riduzione delle aree verdi in città. (Naturalmente non solo piazza Sant'Antonio). Purtroppo, ciò che resta di spazi verdi pubblici in città è anche trascurato, privando i cittadini di un elemento essenziale per la qualità della vita. È importante sottolineare l'importanza del verde, non solo per motivi estetici, ma anche per il benessere psicofisico dei residenti. È essenziale che la pianificazione urbana di Termoli vada oltre la prospettiva del mandato politico di cinque anni.

Dovrebbe essere guidata da una visione a lungo termine che tenga conto dei bisogni attuali e futuri della comunità. A volte un passo indietro potrebbe essere necessario per riconsiderare alcune decisioni e iniziare a modificare lo sviluppo della città con una prospettiva più sostenibile. Promuovere la creazione di nuovi spazi verdi, preservare quelli esistenti e garantire la manutenzione regolare sono passi fondamentali per una città più verde e che contribuirà a migliorare la qualità della vita dei residenti e turisti».