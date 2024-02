Uniti per l'Agricoltura: riparte il corteo di protesta dei trattori

TERMOLI. L'Associazione Uniti per l'agricoltura è nuovamente in agitazione. La protesta dei giovani agricoltori continua senza sosta.

Oggi, poco dopo le 10, si è mosso un nuovo corteo costituito da circa 80 trattori, un numero maggiore rispetto ai cortei precedenti. Il corteo di trattori percorrerà via Corsica fino al centro commerciale il Punto, per poi svoltare a destra, passando davanti all'uscita del casello autostradale di Termoli, proseguendo fino all'ex zuccherificio per poi procedere sulla Fondo Valle del Biferno fino all'altezza del bivio per San Martino in Pensilis, dove faranno inversione per poi fare rientro a Termoli in Piazza Donatori Sangue. Il rientro del corteo sarebbe previsto per le prime ore del pomeriggio di oggi.

II motivo di questo ennesimo corteo, organizzato dei giovani dell'associazione uniti per l'agricoltura, sarebbe perché gli agricoltori non vedono soluzioni e speranze per il loro futuro, e le misure che lo Stato intende adottare non sarebbero sufficienti a soddisfare le loro richieste. Gli agricoltori tengo a sottolineare che sono costretti a chiedere interventi e aiuti dell'Europa, dello Stato e della Regione solo perché i prezzi dei loro prodotti sono quotati quasi a zero e non permettono la loro sopravvivenza, altrimenti ne farebbero volentieri a meno. I giovani non sembrano mollare la lotta per rivendicare i lori diritti nel tutelare le loro aziende e il loro futuro.

Giuseppe Alabastro

