«Balleremo fino a che reggete», col dj Molella esplode la festa al Carnevale di Larino

LARINO. Inizia oggi il secondo e ultimo fine settimana del Carnevale di Larino 2024. Dopo Massimo Giletti e Fabrizio Corona, in attesa della madrina Manuela Arcuri, stasera a tenere l’ospite di prestigio è il dj Molella, uno dei totem di Radio Deejay. «Ha iniziato da ragazzino, un po' come chi costruisce carri qui a Larino, lui ha costruito pezzi "giganti" della musica dance ed elettronica dagli anni 2000 a oggi. Pietra miliare di Radio Dj, dall'altra parte del vetro c'erano Gerry Scotti, Amadeus, poi Jovanotti con cui approda in tv e in tournée nelle discoteche.

Tra i suoi pezzi top: ‘Revolution’, ‘Discotek People’, 'Love Lasts Forever’, ‘T.V.A.B', 'Let me Give you More' e quelle in collaborazione come 'Freed from desire', un culto. Interminabile la lista di remix che hanno fatto sognare, in tanti gli affidano i loro pezzi per farli diventare delle hit. Lui ci riesce sempre, come per 'Magia'. Questo marziano atterra al #CarnevalediLarino24. Balleremo fino a che reggete, perché #èbelloquandoduratanto».