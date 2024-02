Addio a Giovanni Guglielmi, dedizione al lavoro e passione calcistica

TERMOLI. Addio un altro amico di vecchia data, a 73 anni è salito in cielo Giovanni Guglielmi.

Ex capo impiegato capo, quadro allo stabilimento Fiat di Termoli, ma anche uno sportivo praticante, Giovanni è stato anche allenatore di calcio, per un periodo allenatore in seconda di Angelo Bisci nel Termoli Calcio, era nel quadro organico del Petacciato quando con il compianto presidente Carmine D’Angelo era coi gialloneri per la prima volta nella storia giunti nel Campionato di Serie D.

Con il carissimo Giovanni gli ultimi anni prima di andare in pensione allo stabilimento Fiat abbiamo trascorso le otto ore di lavoro sempre a stretto contatto.

Con lui il lavoro risultava sempre leggero, era un vero spasso, sempre sorridente e con humour sincero e poi nelle occasioni di svago, con Romeo Di Marco, Costantino D’Amario e il compianto Carminuccio D’Angelo, specie quando le serate finivano con barzellette irresistibili.

Caro Giovanni davvero te ne sei andato via così, di colpo, quasi non volendo disturbare, sei stato davvero un amico speciale, quel vocione baritonale.

Al Petacciato come team manager è stato l’anno più divertente, soprattutto quando organizzava le trasferte.

La pattuglia di amici piano piano si assottiglia sempre di più.

Siamo vicinissimi alla famiglia, la moglie Fernanda, i figli Gina e Vittorio, visti crescere da piccoli, la nuora Silvia e il nipotino Giovanni.

A loro le più sentite condoglianze anche alla Sezione bassomolisana dell’Aiac di cui Giovanni era il responsabile e al suo presidente regionale Stefano Maggiani.

I funerali hanno luogo oggi, alle ore 11, presso la chiesa Santa Maria degli Angeli di Termoli.