Volontari di Plastic Free a Rio Vivo: in 90 minuti raccolti 500 chili di rifiuti in spiaggia

TERMOLI. «Questi sono tutti i rifiuti presenti sulle nostre spiagge: plastica di ogni tipo, mozziconi di sigaretta, lamiere, pneumatici, tanto vetro e ingombranti vari… Questa mattina, in appena un’ora e mezza, abbiamo rimosso insieme oltre 500 kg di rifiuti grazie al supporto di tutti voi, ci vediamo al prossimo Clean Up di giovedì 22 febbraio, ore 14 davanti all’istituto comprensivo Schweitzer di via Stati Uniti».

Stamani primo dei due appuntamenti coi volontari Plastic Free, presso il Monumento "Il Sogno", in viale Marinai d'Italia (tra le 2 gallerie del porto turistico).

I volontari Plastic free hanno bisogno di tutti per riuscire in questa missione. Un paese più pulito ha bisogno di più volontari che si mettano all'opera. «Unisciti a Plastic Free. Non dovrai fare altro che: coinvolgere amici e parenti; arrivare puntuale e iscriverti agli eventi».

Buon numero di partecipanti grandi e bambini armati degli strumenti sacchi di plastica, guanti, pinze telescopiche, un plauso va di certo a chi è sempre pronto per dare una mano a cercare di salvare questo nostro malandato pianeta.

