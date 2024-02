Litorale affollato nel weekend e parcheggi selvaggi, autobus resta "intrappolato"

TERMOLI. Non solo Larino sommersa di gente oggi. Non ci sarà stato il Carnevale, ma a Termoli, complice la bella domenica, litorale preso d'assalto nel weekend e ci sono ristoratori che ci hanno detto di aver rimandato indietro centinaia di persone, poiché sold-out.

Purtroppo, la penuria di parcheggi resta una pecca e stimola, si fa per dire, anche le soste selvagge. Ad accorgersene è stato in conducente della linea 5, la festiva che collega la zona di San Pietro-Porticone al centro, rimasto intrappolato in via Duca degli Abruzzo, triste copione che si rinnova.

Per sbloccare il transito, necessario l'intervento della Polizia municipale, con ovvia ripercussione sugli orari di percorrenza della tratta.