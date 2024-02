Il Carro "Leoni da Tastiera" vince il 49esimo Carnevale di Larino

TERMOLI. Le insidie del web, la figura dell’hater, rappresentato da un leone ruggente e minaccioso che emerge dallo schermo di un computer, circondato da serpenti con la lingua biforcuta, simbolo di odio e veleno. Figura sovrastante della creatura metà ragno meccanico metà personaggio oscuro, che simboleggia il pericolo e l’inganno del mondo virtuale.

Ebbene sì. la 49esima edizione del Carnevale di Larino l’ha vinta il carro ‘Leoni da Tastiera’. In un tripudio di colori, di emozioni e davvero migliaia e migliaia di persone lungo il percorso storico e in piazza del Popolo, questo il verdetto della giuria altamente qualificata che ha votato per il carro allegorico realizzato dal gruppo guidato da Francesco Muccillo. Un carro che ha saputo conquistare anche i voti della giuria popolare espressi tramite l’apposita app del carnevale.

Piazza d’onore per il carro ‘Benvenuti a Teatro’ della Gioventù Frentana. Sul gradino più basso del podio il carro dell’’Associazione Carnaval vincitrice dell’edizione 2023,con la sua “Forza della Natura”. Quarto classificato, infine per i carri di prima categoria, ‘Terra Promessa’ l’opera in cartapesta dell’Officina dell’Arte. ll carro vincente di seconda categoria è stato quello dell’associazione CArneVALIERI “Ingannevoli Melodie”. Al secondo posto il carro del gruppo dei ‘Trebbiatori’ Walt Disney.