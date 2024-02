Corso Fratelli Brigida, nasce il comitato di zona

Corso Fratelli Brigida, nasce il comitato di zona: Francesco Rinaldi

TERMOLI. In mattinata si è svolta presso la sala consiliare del Comune di Termoli, la conferenza stampa di presentazione del Comitato 2° Corso e Dintorni, ossia corso Fratelli Brigida.

Il Comitato è costituito da un gruppo di commercianti, professionisti e residenti di Termoli che operano nel suddetto quartiere o nei dintorni. La presidente del neo comitato è Katia De Gregorio, vicepresidente Roberto Cappella, segretario Alfonso Mucci e tesoriere Francesco Rinaldi. Attualmente il comitato è costituito da dieci soci.





La presidente De Gregorio, ha illustrato che questo Comitato nasce principalmente per accogliere le esigenze e le istanze dei commercianti e dei cittadini che risiedono o operano nella zona per rappresentarle all'amministrazione comunale. Lo scopo del comitato "è di contribuire a far ritornare Termoli la perla del Mediterraneo".

Il consigliere comunale Annibale Ciarniello, intervenuto in rappresentanza del Comune di Termoli, ha apprezzato l'iniziativa e che una simile partecipazione può essere sicuramente di stimolo, grazie alle varie segnalazioni o indicazioni, si possono risolvere con tempestività eventuali problematiche. Ha inoltre precisato che il Comitato 2° Corso e Dintorni, e' il primo Comitato cittadino che si è costituito dopo l'adozione del Regolamento sui Comitati di Quartiere, introdotto da parte dall'Amministrazione Comunale. Il dott. Luigi Leone consigliere del direttivo del nuovo Comitato si complimenta con i membri del Direttivo per l'iniziativa la quale può essere sicuramente uno strumento di notevole interesse per valorizzare e ottimizzare le risorse della nostra città. L' architetto Mimmo D'Arienzo trova positiva questa iniziativa perché se un quartiere funziona bene ne trae vantaggio l'intera comunità. Il Comitato può dare il proprio contributo ed essere di stimolo per gli amministratori, al fine di migliorare il decoro del quartiere, oltre a segnalare problematiche in merito alla sicurezza e alla viabilità.

A chiusura della conferenza stampa, la Presidente Katia De Gregorio sia dichiara contenta di questo suo nuovo incarico e invita i membri del Comitato a lavoro e augura a tutti buon lavoro. Giuseppe Alabastro