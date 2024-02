“Nidi di processionaria e alberi pericolanti” sui pini di via del Molinello

TERMOLI. La presenza di nidi di processionaria sui pini di via del Molinello, hanno allarmato una nostra lettrice.

Pubblichiamo la segnalazione: «I pini in corrispondenza del civico 68, in via del Molinello, lato parco comunale “Girolamo La Penna”, sono pieni di nidi di processionaria, non solo, ci sono anche moltissimi alberi pericolanti».

La processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) è un insetto nocivo particolarmente sgradito, in quanto oltre che a danneggiare le piante ospiti, può provocare reazioni epidermiche e allergiche alle persone e anche agli animali domestici.

I nidi delle processionarie del pino si trovano sulla chioma degli alberi; sembrano dei bozzoli tessuti di fili simili alle ragnatele, e presentano una colorazione che può variare dal bianco al marrone. I rami sui quali sono appesi sono caratterizzati spesso da un’evidente defogliazione.

I bruchi possono raggiungere fino a cinque centimetri di lunghezza. Si riconoscono dal loro tipico modo di spostarsi sul terreno, in ordinata fila indiana, formando per l’appunto una sorta di processione.

Se osservate da lontano, queste colonne di bruchi possono anche essere scambiate per un serpente.

In particolare la processionaria è un insetto lepidottero molto pericoloso per i cani e può seriamente danneggiarne la salute in caso di contatto diretto, ingerendo inavvertitamente i peli che ricoprono il corpo della processionaria.

Nell’uomo il contatto con i peli urticanti della processionaria provoca, nella maggior parte dei casi, sintomi simili a quelli provocati dalle punture di insetto.

La natura della reazione varia in funzione del numero di peli di processionaria ancorati alla pelle: possono verificarsi anche gravi reazioni allergiche o addirittura uno shock anafilattico. La reazione provocata dal contatto con i peli dell’insetto è detta “dermatite da processionaria”.

In Italia la lotta a questo insetto è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana, nelle aree in cui la presenza dell’insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e possa costituire un rischio per la salute delle persone o animali (Decreto ministeriale del 17 aprile 1998).