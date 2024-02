Autismo, pubblicato il bando dell'Ats di Termoli

TERMOLI. Arriva dall’Ambito territoriale sociale di zona di Termoli l’avviso pubblico per la presentazione di domande per l’accesso a voucher finalizzati a interventi di assistenza socio-sanitaria previsti dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell’Istituto superiore di sanità e percorsi di assistenza alla socializzazione dedicata ai minori e all’età di transizione fino a 21 anni.

A firma del coordinatore Antonio Russo, il bando è finanziato a valere sul Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità approvato con Decreto Ministeriale del 29/07/2022 in attuazione della DGR n. 371 del 30/11/2023.

IL TESTO

La Convenzione Onu per i Diritti delle Persone con Disabilità definisce le linee guida che orientano la programmazione e la realizzazione del sistema dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità. In particolare l’art. 19 riconosce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, adottando misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento di tale diritto, la loro piena integrazione e partecipazione nella società. Regione Molise ha programmato gli interventi a valere sul Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità con deliberazione di Giunta Regionale n. 371 del 30/11/2023 in attuazione del Decreto Ministeriale del 29 luglio 2022 con il quale sono stati definiti finalità e criteri per l’utilizzo del suddetto Fondo.

CONSIDERATO CHE

L’Ambito Territoriale Sociale di Termoli, con Determinazione Dirigenziale della Regione Molise n. 6250 del 22/12/2023 e n. 6470 del 29/12/2023, ha visto destinati per l’attuazione delle attività prevista dal predetto Fondo € 115.309,07.

L’Ambito Territoriale Sociale di Termoli ha definito in co-programmazione, giusta Determinazione Dirigenziale n. 405 del 20/02/2024, con gli Enti del Terzo Settore e stakeholder territoriali le modalità attuative della programmazione regionale di cui alla DGR n. 371 del 30/11/2023.

RENDE NOTO CHE

è possibile, per gli aventi diritto, presentare domanda per l’attivazione di voucher per: a) l’attuazione di interventi di assistenza sociosanitaria previsti dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell’Istituto Superiore di Sanità; b) l’attuazione di servizi di assistenza educativa finalizzati a percorsi di socializzazione (ad esempio centri estivi, campus sportivi o ricreativi, gruppi scout, centri invernali, ecc.).

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Il presente avviso ha per oggetto l’attivazione di voucher per l’attuazione delle seguenti tipologie di interventi di cui al D.M. del 29/07/2022 art. 4, c.2: - lett. a) interventi di assistenza sociosanitaria previsti dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell’istituto superiore di sanità (terapia psicoeducativa, terapie ABA, DOMAN, interventi cognitivi comportamentale, educativo/abilitativo, interventi educativi e di integrazione sociale, ecc.…); - lett. b) servizi di assistenza educativa finalizzati a percorsi di socializzazione (ad esempio centri estivi, campus sportivi o ricreativi, centri invernali, ecc.) fino ai 21 anni di età.

Ciò al fine di favorire la partecipazione alla vita sociale e l’inclusione di minori e giovani adulti disabili con disturbo dello spettro autistico. Partendo dall’analisi e condivisione dei bisogni, delle aspettative e degli interessi delle persone coinvolte, verrà messo a punto il percorso a supporto dell’inclusione ed i sostegni occorrenti alla sua realizzazione. Alla definizione concorreranno l’interessato, la famiglia e la rete degli operatori che a diverso titolo intervengono nel progetto individuale con lo scopo

di garantire l’accesso e la piena partecipazione della persona con spettro autistico ad attività estese alla cittadinanza.

2. DESTINATARI DELL’AVVISO, MODALITA’ E AMMISSIONE DELLE DOMANDE

I destinatari del presente avviso sono: - per la lettera a persone con disabilità e nello specifico con diagnosi dello spettro autistico senza limiti di età; - per la lettera b persone con disabilità e nello specifico con diagnosi dello spettro autistico fino ai 21 anni.

I beneficiari dell’intervento devono essere residenti in uno dei 19 Comuni costituenti l’Ambito Territoriale Sociale di Termoli.

Per accedere agli interventi del presente avviso occorre presentare domanda con apposita modulistica presso l’Ufficio di Piano dell’ATS di Termoli.

L’istanza di ammissione deve essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello. Tale modello sarà disponibile presso gli Uffici di Segretariato Sociale dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli, nonché scaricabili dal sito istituzionale del Comune capofila www.comune.termoli.cb.it alla sezione “Avvisi”. Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministro per le disabilità

L’intera documentazione dovrà, a pena di nullità, pervenire all’ATS di Termoli: - consegnata a mano in busta chiusa presso l’Ufficio protocollo del Comune di Termoli, Via Sannitica n. 5 con in oggetto la seguente dicitura: “DOMANDA DI AMMISSIONE FONDO DM 29.07.2022. NON APRIRE”; - inoltrata a mezzo PEC al Comune di Termoli (esclusivamente in formato PDF): protocollo@pec.comune.termoli.cb.it con in oggetto Nome e Cognome del Beneficiario e la dicitura “DOMANDA DI AMMISSIONE FONDO DM 29.07.2022; - inoltrata in busta chiusa a mezzo raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di ricevimento), con in oggetto la seguente dicitura: “DOMANDA DI AMMISSIONE FONDO DM 29.07.2022.

NON APRIRE;

La domanda potrà essere presentata entro il giorno 05/04/2024 ore 12.00.

Il riconoscimento del voucher per singolo beneficiario avverrà dividendo l’importo di € 115.309,07 per il numero degli idonei ai requisiti previsti per i destinatari di cui al presente art.2 (es. 50 domande che rispettano i requisiti dei destinatari, l’importo per ciascun utente sarà di € 2.306,18 [€ 115.309,07/50]). L’importo massimo riconoscibile per ciascun beneficiario è di € 5.000,00.

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda occorre allegare i seguenti documenti: 1. documento di identità in corso di validità della persona con disabilità e di chi presenta la domanda stessa se non coincidente; 2. nei casi di persone con disabilità rappresentate da terzi: copia del provvedimento di protezione giuridica o altra documentazione che legittimi l’istante a rappresentare la persona disabile; 3. certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/1992 e certificato di diagnosi di disturbo dello spettro autistico;

4. EROGAZIONE DEL VOUCHER

Il voucher per ogni beneficiario viene erogato dall’ATS di Termoli in due tranche, verificato il concreto impegno a rispettare il progetto così come definito dall’equipe multidisciplinare e il servizio sociale professionale competente per territorio. La prima tranche sarà riconosciuta a titolo di anticipo del 80% previa sottoscrizione del Progetto Individualizzato. La seconda tranche del 20% a saldo solo dopo aver acquisito la documentazione economica probante la spesa sostenuta per l’intero progetto e una dettagliata relazione sull’attività svolta e l’impatto del progetto sul benessere del beneficiario e del suo nucleo familiare.

5. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rinvia alla DGR n. 371 del 30/11/2023 e al D.M. del 29/07/2022.

6. TRATTAMENTO DATI

I dati personali, conferiti ai fini dell’ammissione ai Servizi ed alle azioni di cui al presente Avviso, saranno raccolti e trattati, nell’ambito del relativo procedimento amministrativo, nel rispetto del nuovo Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali.

7. INFORMAZIONI

Sarà possibile rivolgersi per qualsiasi informazione agli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito di Termoli.