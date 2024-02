Imprese del settore alimentare del Molise: nuovo patto per lo sviluppo

POGGIO SANNITA. Si è tenuto a Poggio Sannita, il 15 febbraio 2024, presso il RistoPub Niagara, il Convegno dal titolo “Imprese del settore alimentare del Molise: Nuovo patto per lo sviluppo”. L'evento, organizzato da Fiesa Confesercenti Abruzzo e Molise, ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori del settore alimentare, rappresentanti del mondo imprenditoriale, accademico e istituzionale del Molise e delle regioni limitrofe.

A trattare i temi centrali del Convegno, sono intervenuti Daniele Erasmi, Presidente Nazionale Fiesa Confesercenti, Ermanno Anselmi, Coordinatore nazionale Fiesa, Vinceslao Ruccolo, Vicepresidente nazionale Assopanificatori, Angelo Pellegrino, responsabile area formativa, Mario Porrone, Vicepresidente Fiesa Abruzzo e Molise, Lido Legnini, Coordinatore politiche per il mezzogiorno, Antonio D’Ambrosio, referente Confesercenti Molise, Daniele Saia, Presidente della Provincia di Isernia e Sindaco di Agnone, Maria Teresa Miraldi, Segretaria Generale del Comune di Agnone, Giuseppe Orlando e Tonino Amicone, rispettivamente Sindaco e Vicesindaco di Poggio Sannita, Serena Di Nucci e Mario Di Lorenzo, Presidente e Direttore del GAL Alto Molise, Giuseppe Valletta, referente Fiesa Confesercenti della Campania, Gianfranco Fallucchi, Vicepresidente Assopanificatori Abruzzo e Molise.

L’affollata platea ha affrontato con competenza e conoscenza le problematiche legate direttamente al settore alimentare: I cambiamenti in atto nel mercato alimentare globale, Le strategie per competere sui mercati internazionali, Il ruolo della digitalizzazione e della sostenibilità, Le tradizioni e le tipicità locali, La conoscenza per una sana alimentazione.

Sia gli ospiti che gli imprenditori presenti hanno sottolineato l'importanza del settore alimentare per l'economia regionale che, comunque, necessità di un nuovo patto per lo sviluppo regionale.

Con il Convegno di Poggio Sannita è stata ribadita, con forza, l'importanza della collaborazione tra le imprese, le istituzioni e il mondo accademico per studiare le giuste strategie utili a traghettare le aziende verso una ripresa economica utile e necessaria, anche con un Progetto armonico per un nuovo patto per lo sviluppo regionale.

Fiesa Confesercenti Abruzzo e Molise

