Via Germania, più luce e sicurezza con la nuova illuminazione pubblica

TERMOLI. Un quartiere, una zona della città, diversamente illuminati. Finalmente non solo di buio parliamo e l'auspicio è che questo possa diventare un leitmotiv a Termoli.

Da ieri sera è stato colmato uno dei vulnus che avevamo già segnalato da tempo, ossia la scarsa illuminazione che pativa la zona di via Germania, nel parchetto vicino al mercato di via Montecarlo.

In un contesto sociale e urbano dove di allarmi per condotte predatorie o di altra natura ce ne sono già abbastanza, la sicurezza si persegue e insegue anche dando "luce" a sufficienza e non in modo deficitario.

Un impulso particolare, inferto direttamente dal vice sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano, assieme all'assessorato ai Lavori pubblici, che ha affrancato una strada dal destino fosco. Ora si prosegua anche negli altri luoghi che meritano maggiore "visibilità".

Galleria fotografica