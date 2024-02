Gengive sane per salvare il sorriso: il progetto Sidp

CAMPOBASSO. Si terrà sabato 24 febbraio, presso la sede Cao di Campobasso, la presentazione del progetto Sidp dal titolo “Gengive Sane per Salvare il Sorriso”. Le linee Guida della terapia delle parodontiti, che la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia ha promosso ed incoraggiato nell’ottica di sensibilizzare il mondo professionale odontoiatrico sulla elevata prevalenza e sull’importanza della prevenzione e della cura della parodontite, mostrandone l’impatto nella pratica clinica quotidiana.

“Queste Linee Guida – spiega il dottor Rodolfo Gianserra, Vice Presidente Nazionale Società Italiana di Parodontologia ed Implantologia – sono state adattate da SIdP e adottate in Italia a fine 2021, con pubblicazione nel Sistema Linee Guida Nazionali (LNG) dell’Istituto Superiore di Sanità. L’iniziativa ha rapidamente raccolto il pieno consenso e collaborazione da parte della CAO Nazionale che si è resa disponibile all’attuazione di una campagna di informazione che coinvolgerà decine di Soci Attivi, Certificati ed Ordinari di SIdP in conferenze territoriali che saranno ospitate in molte sedi CAO provinciali in tutta Italia"